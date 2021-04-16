Bilişim Sektörünün Deneyimli İsmi Oral Tuntaş, Papilon’un Yeni Genel Müdürü Oldu

1986 yılından bu yana IBM Türkiye bünyesinde çeşitli görevler üstlenen ve 2014 yılından bu yana IBM’in Global İş Ortakları Ülke Müdürlüğü görevini yürüten Oral Tuntaş, Papilon Genel Müdür’ü oldu. Bilişim sektöründe 34 yıllık uluslararası deneyime sahip Tuntaş, yeni göreviyle birlikte Papilon’un yurt içi ve yurt dışında geliştirdiği ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin tüm operasyonundan sorumlu olacak.



Mühendislik dalında lisans ve lisansüstü eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Oral Tuntaş, teknolojiye yön veren global firmalarda edindiği geniş tecrübesiyle, Biyometrik Teknolojiler, Multimedya İşleme ve Analizi, Akıllı Güvenlik, Dijital İnsan, Hareket Analizi ile Otonom Sistemler ve Kullanıma Hazır Yapay Zeka üzerine yoğunlaşan Papilon’un, Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ve Üretim Merkezi’ne de liderlik edecek.



Papilon Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kerimoğlu, atamayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Uzun yıllardır kamu ve özel sektöre biyometri temelli güvenlik ve ileri teknoloji alanlarında hizmet veren Papilon, girişimci ruhunu kaybetmeden ülkemizin lider markalarından biri olarak anılmanın yanı sıra, milli bilgi aktarımını ve teknoloji gücünü global rekabette de artırmayı hedefliyor. Geleceğe yön verecek şekilde genişleyen ar-ge ve üretim alanlarımız doğrultusunda, kendi alanında engin deneyimlere sahip Sayın Tuntaş’ın kadromuza girerek, liderlik yapımızı daha da güçlendirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Yönetim kadromuzun liderliğinde araştırma ekibimiz, paylaşım ruhumuz ve bilim odaklı anlayışımız ile sektöre, ülkemize fayda sağlayacak dijital dönüşüm çalışmalarımızın artacağına inanıyorum.”



Papilon Genel Müdürü Oral Tuntaş ise yeni göreviyle ilgili şöyle konuştu;

“Papilon ar-ge çalışmalarıyla alanında üretim ve teknoloji liderliğinin yanı sıra uluslararası bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Papilon’un ileri teknoloji alanında kurumların ve insanların hayatlarını kolaylaştıracak fayda odaklı ve güvenli çözümler üreten misyonunu ülkemizde ve globalde başarıyla devam ettireceğiz. Papilon’da organizasyonel olarak kurum içi girişimcilik ruhunun yerleşikliği markayı sürdürülebilir başarıya taşıyan mihenk taşlarından biri. Bu birçok uluslararası markanın uzun yıllar boyunca yatırım yaptığı vizyoner bir çalışma biçimi. Bu heyecan dolu ruhun bir parçası olmaktan, Papilon ailesine katılmaktan mutluluk duyuyorum.”



PAPİLON HAKKINDA



2012 yılından bugüne geliştirdiği yüksek teknolojili ürünlerle hem yurt içi hem de yurt dışına katma değerli ileri teknolojiler sunan Papilon, küresel pazardaki 5 biyometrik uçtan uca sistem üreticisinden biri.



Yeniliğin kaynağının bilim, teknoloji ve Ar-Ge faaliyetleri olduğunu savunan Papilon, ‘Selfie Biyometrisi’nin yanı sıra Multimedya İşleme ve Analizi, Akıllı Güvenlik, Dijital İnsan, Hareket Analizi ile Otonom Sistemler ve Kullanıma Hazır Yapay Zeka olarak altı ana iş konsepti üzerine Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ve Üretim Merkezi ile planlı ve sürdürülebilir bir şekilde yeni ve bütüncül teknolojiler üretmeye devam ediyor.

