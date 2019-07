Türkiye’de bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırma olan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması sonuçlandı. Bu yıl 20.’si gerçekleşen ve her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok yeniliği barındıran araştırma sonuçlarına göre başarılı şirketler 4 Temmuz Perşembe günü İstanbul Grand Pera – Emek Sahnesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. Sektörün her alanından önemli isimleri ve kurumları buluşturan “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2018” ödül töreninin açılış konuşmalarını T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, ICANN Bölge Müdürü Baher Esmat, Asis Elektronik Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hakan Özyürek, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ve BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe gerçekleştirdi.



Açılışı yapan BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe tüm konuklara teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Sekiz aylık bir çalışmanın ürünü olan araştırma sonuçlarımızı bu akşam açıklıyoruz. Bilişim 500 verilerinin son 20 yılına bakmak gerekirse; 1999 yılında 500 bilişim şirketinin toplam geliri 11,7 milyar dolar, 2018 sonuçlarında ise bu rakam 24,9 milyar dolar, 1999 yılından bu zamana kadar 20 yıllık büyüme dolar bazında sektör büyümesi yüzde 113’tür. Son beş yılın performansını incelersek Bilişim 500 gelirleri Türk Lirası olarak yüzde 52 büyüdü ancak dolar bazında ise sektörümüzün yüzde 30 küçüldüğünü görüyoruz. Büyüyen şirketlerin tamamı, yazılım ya da hizmet alanında satış yapıyor, donanımın gittikçe gerilediğini görüyoruz, bu memnuniyet verici” dedi. Törene katılan devlet yetkileri başta olmak üzere, tüm sponsorlara, rapora katılım sağlayan firmalara, tüm konuklara ve araştırma ile törende emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.



Herkese iyi bir akşam dileyerek sözlerine başlayan T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul konuşmasında, “Öncelikle bu akşam ödül alacak tüm firmaları tebrik etmek istiyorum. Devlet tarafında 2013-2018 yılları arasında reel rakamlarla sektördeki 41.142 firmaya veya projeye 11,3 milyarı vergi destekli, 1,5 milyarı nakdi olmak üzere toplam 12,8 milyar destek sağlamış. 2001-2018 yılları arasında teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı 31 kat, buradaki firma sayısı 88 kat, çalışan sayısı da 221 kat artmış, bu artışlar sevindirici. İşin finansal tarafı bir yana Bilişim 500 ödül töreni bizde gittikçe azalan takdir konusunda sektöre umut veriyor. Kamunun özel sektörün nasıl bir model geliştirmesi gerektiğini netleştirmesi lazım. Öncelikle gelirleri artırmak gerekiyor. Benim üç tane çözüm fikrim var. İlki mal ve hizmet ihracatının artırılması için ölçekli bir yapının kurulması, kamunun bunu dışarıdan teşviklerle desteklemesi, başı sonu bütçesi yol haritası belli olan projelerle kamuyu kullanması, ikinci olarak ICT sektörüne daha fazla finansal yatırımcının çekilmesi, birleşme ve satın almaların desteklenmesi, bunun için de sektörün finansal verilerinin paylaşılması burada Bilişim 500’ün değeri bir kez daha ortaya çıkıyor. Son olarak ICT sektörünün inovasyon, birliktelik, eko sistem ve yeni kuşaklarla iş birliği içinde sonuç ve para odaklı bir şekilde geliştirilmesi olacaktır” dedi.

Törendeki konuşmasında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan; “Bilişim sektörünün nabzını tutan Bilişim 500’ü her yıl gururlanarak takip ediyoruz. Böylesine keyifli bir ortamda böyle güzel bir ödül töreninde bizleri burada buluşturan başta Murat Göçe olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ülkemizin bilim ve teknoloji yarışında önemli bir yer edinmesinde bilişimin çok ciddi bir etkisi var. Türkiye artık fiziksel emeğin daha ucuza satın alınacağı değil, bilgi ve teknoloji ile birleşen hak ettiği değeri bulduğu bir ülke olma yolunda ilerliyor.



Bilgi teknolojilerinde ülkemizi dünyanın ilk on ekonomisi içinde olması en büyük hedefimiz. Bunun için dijital kalkınmamızı sağlayarak dünyadaki yerimizi ve rekabet gücümüzü artırmak için yol haritalarımızı belirliyoruz. Ödüllerin verildiği her bir kategori bizim için çok kıymetli, biz bakanlık olarak bilişim sektörünün arkasında durmaya devam edeceğiz. Kategoriler arasında Ar-Ge, IOT konuları bizim için önemli, bilhassa Ar-Ge olmadan yenilik, yenilik olmadan öncülük olması mümkün değil. Öncü olmadan dünyaya yön veremeyiz. Bilim ve teknolojiye, Ar-Ge’ye çok ihtiyacımız var. Devletimiz bunları destekliyor. Bu sektörde küresel rekabette en üstte olacağımıza inancımız tam. Oranların katlayarak artmasını diliyorum. Yerli milli ürünlerimizi dünyaya pazarlarsak 2023 hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Başarılarıyla bizi gururlandıran tüm kazananları kutluyorum” dedi.



İLK 500 BİLİŞİM ŞİRKETİ’NİN TOPLAM GELİRİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 12 ARTTI



M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Özlem Unan, 2018 yılında Bilişim 500 sıralamasında yer alan şirketlerin toplam gelirlerini 2017 yılına göre Türk Lirası bazında yüzde 12 oranında arttırdığını belirtti. Unan’ın verdiği bilgilere göre bu yıl en yüksek büyümenin yüzde 317 olduğu sıralamada yüzde 100’ün üzerinden büyüyen şirket sayısı ise 28 oldu.



Törende bilişim sektörüne 35 yıl ve üzerinde emek veren Tuğrul Tekbulut, Hayguyi Antikacıoğlu, Faruk Eczacıbaşı, Osman Helvacı, Melek Bar Elmas, Rahmi Aktepe ve Bekir Erdoğan’a “35 Yıl Emek” ödülleri BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe tarafından takdim edildi.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da BThaber Gazetesi üç özel ödül hazırladı. “En İnovatif BT Platform” ödülü Clonera adına Evren Ballı’ya, “Asırlık Teknoloji Şirketi” ödülü NCR adına Işıl Hasdemir’e ve “Yükselen BT Yıldızı” ödülü Secure Future adına Cem Kotanoğlu’na BThaber Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Ayhan Sevgi tarafından teslim edildi.



Değişen ve gelişen kategori yapısıyla her şirketin kendi kulvarında yarıştığı, özel ödüllerle beraber toplam 98 ödülün sahiplerini bulduğu törende; 9 Dağıtıcı, 19 Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, 10 Hizmet Sağlayıcı, 8 Uluslararası Üreticinin Türkiye Temsilcisi, 14 Türkiye Merkezli Üretici, 15 PLUS, 4 Ana Kategori ve 9 adet de Türkiye Ekonomisine Katkı Özel ödülleri verildi.



“Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri” kategori başlığı altında “Ar-Ge Yatırımı” kategorisinde Logo Yazılım, “Yapay Zeka” kategorisinde Emfa Yazılım, “Türkiye Merkezli Üretici IoT ve M2M” kategorisinde Arvento ödüle layık görüldü. “Donanım İhracatı” kategorisinde Corning Optik İletişim, “Hizmet İhracatı” kategorisinde NETAŞ, “Yazılım İhracatı” kategorisinde de Ekin Teknoloji ödül aldı. “Türkiye Merkezli Üretici Donanım” kategorisinde Karel Elektronik, “Türkiye Merkezli Üretici Hizmet” kategorisinde STM Savunma Teknolojileri ve “Türkiye Merkezli Üretici Yazılım” kategorisinde de Intertech ödül alan diğer firmalar oldular.