Bill Gates: ABD karantina süresini verimli kullanma fırsatını kaçırdı

Microsoft’un kurucu ortağı Gates konuşma yaptığı bir program sırasında Covid-19 ile ilgili ABD’nin pandemi için yeterince hızlı hareket etmediğini belirtti.

TED Connects programının çevrimiçi yayınında konuşan Gates “Herkesin bu konuya dikkat etmesi gereken zaman ocak ayıydı” diye ekledi. ABD hükümeti son günlerde vaka sayılarının daha fazla artmaması için evde kalmalarını tavsiye etti. ABD’de şu an 54 bin 147 etkin corona virüs vakası bulunuyor.



ABD Başkan Donald Trump yaptığı açıklamada, işletmelerin ekonomik etkiyi yumuşatmak için 12 Nisan’da açılmasını istediğini söyledi.

Hükümet yetkilileri ve sağlık uzmanları bu çağrıyı eleştirdiler ve insanları bu süreçte işe getirmenin sağlık sistemini zorlayacağına ve daha fazla ölüme yol açacağını dile getirdiler.



BEŞ YIL ÖNCE UYARMIŞTI



Gates, izolasyonun ekonomi için felaket olacağını kabul etti fakat “gerçekten orta yol yok” diyerek en az altı ile on hafta arasında bir tecrit dönemi önerdi.



Gates “insanlara restoranlara gitmeye devam et, yeni evler al, harcamalarını sürdürmeni istiyoruz, çünkü ekonominin büyümesinin önemli olduğunu düşünen bir politikacı var’ diyemeyiz. Bir salgın sırasında insanlara aktivitelerinin bu hastalığı yaydığını bilerek bir şeyler yapmaları gerektiğini söylemek çok zor” dedi.



ABD’de Covid-19 testlerinin daha iyi yapılması gerektiğinin altını çizen Gates, gerçekten test edilmesi gereken kişilerin daha iyi yönetilmesi gerektiğini ekledi.

VİDEO: TRUMP'TAN EKONOMİDE VİRÜS TEDBİRLERİ