Bill Gates şimdiye kadar yazdığı "en havalı" kodu paylaştı

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, şirketin ilk ürünü olan ve 1975 yılında Altair 8800 bilgisayarı için geliştirilen Altair BASIC yorumlayıcısının kaynak kodunu Microsoft'un 50. kuruluş yılı dolayısıyla yayınladı.

Kendi internet sitesi üzerinden paylaşım yapan Gates, bu kodu şimdiye kadar yazdığı "en havalı" kod olarak nitelendirdi.

Altair BASIC'in geliştirilmesi, Bill Gates ve Paul Allen'ın Popular Electronics dergisinde Altair 8800 bilgisayarıyla ilgili bir makale görmelerinin ardından başladı.

İki isim, bilgisayar için bir BASIC yorumlayıcısı geliştirmek üzere Altair'in üreticisi olan MITS'e başvurdular.

Hazır kodları olmamasına rağmen birkaç hafta içinde geliştirdikleri yazılım, Microsoft'un ilk ürünü haline geldi.

Altair BASIC'in yayınlanmış kaynak kodu Bill Gates'in internet sitesinde 157 sayfalık bir PDF belgesi olarak mevcut.

Microsoft daha önce arama sonuçlarını iyileştirmek amacıyla Bing arama motoruna Copilot Search isimli bir yapay zeka aracı eklemişti.

Şirket ayrıca Android için Edge tarayıcısının mobil versiyonuna uzantı desteği getirdi ve oyun dünyaları yaratmak için üretken bir yapay zeka modeli tanıttı .

