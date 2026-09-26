Bill Gates: Yapay zeka 1 milyar insan ölüme yol açabilecek kadar güçlü

Amerikan yayın kuruluşu NBC'ye konuşan Gates, kötü niyetli aktörlerin en yeni yapay zeka araçlarını kullanmasının büyük ölçekli sonuçlar yaratabileceğini söyledi.

Bill Gates , "Kötü niyetli insanların en son yapay zeka araçlarını kullanmasıyla oluşacak kombinasyon kadar güçlü bir silah daha önce hiç var olmadı." ifadesini kullandı.

Gates, bu alandaki risklerin yalnızca teknoloji şirketlerinin iç denetimine bırakılamayacağını vurguladı. Microsoft 'un kurucu ortağı, daha önce yapay zeka sayesinde dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini savunuyordu.

Ancak son dönemde yapay zekanın ilerlemesinden kaygı duyduğuna dair açıklamalarda bulunması dikkat çekiyor.