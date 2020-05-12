Bill Gates'in virüs pişmanlığı: Keşke daha çok çalışsaydım

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Keşke uyarılarım işe yarasaydı ve küresel çapta koordineli bir hareket başlatabilseydik" dedi.



Gates ayrıca "Dünya liderlerinin bu trajediden ders alacaklarını ve bir daha benzer salgınların ortaya çıkmasını önlemek için gerekli yatırımları yapacaklarını umuyorum" ifadelerini kullandı.



Gates, küresel bir salgın riskine karşı, 2014'ten bu yana dünya kamuoyunu uyarmaya çalışıyordu. 2015'te yaptığı bir konuşmada, dünyayı bekleyen en büyük tehlikenin küresel bir salgın olduğuna işaret etmişti.



Gates Vakfı, corona virüs salgınına karşı mücadelede kullanılmak üzere bugüne kadar 305 milyon dolar bağış yaptı.