Bill Gates'ten 5 bin 784 kelimelik uyarı. "Harekete geçin"

Microsoft'un kurucu ortağı ve milyarder Bill Gates , yapay zekanın insanlık için yaratabileceği büyük dönüşüme ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Gates, kişisel internet sitesinde yayımladığı 12 sayfalık, 5 bin 784 kelimelik makalesinde, yapay zekanın sağlık , enerji ve tarım gibi alanlarda büyük faydalar sağlayabileceğini ancak kontrolsüz dönüşümün istihdamdan güvenliğe kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Gates, "En iyi koşullarda bile bu yeni yapay zeka çağına geçiş, insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Dünyanın bu dönüşüme yeterince hazırlanmadığını savunan Gates, "Şu anda buna hazırlanmıyoruz. Liderlerin, uzmanların ve toplumların karşı karşıya olduğumuz zorluklarla yeterince ilgilendiğine dair bir kanıt göremiyorum." dedi.

“YAPAY ZEKA ÇAĞINA GEÇİŞ İÇİN PLAN YOK”

Gates'in açıklamaları, 2023'te yapay zeka hakkında kaleme aldığı ve teknolojinin gelişimini kişisel bilgisayarlar ile internet devrimine benzettiği daha iyimser değerlendirmelerine kıyasla daha temkinli bir yaklaşım ortaya koydu.

Yapay zekanın gelişimini durdurmak yerine dönüşümün yönetilmesi gerektiğini savunan Gates, hükümetlere daha fazla düzenleme çağrısında bulundu.

"Yapay zeka çağına geçişi kolaylaştıracak bir plan yok." diyen Gates, işsizlik keskin biçimde yükselmeden ve toplumdaki güven aşınmadan harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

BEYAZ VE MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARA UYARI

Gates'in en fazla üzerinde durduğu konulardan biri istihdam oldu.

Özellikle giriş ve orta seviyedeki işlerin yapay zeka nedeniyle ortadan kalkma riskinin yüksek olduğunu belirten Gates, dönüşümün yalnızca ofis çalışanlarıyla sınırlı kalmayacağını, mavi yakalı çalışanların da kısa süre içerisinde etkilenebileceğini öngördü.

Gates'e göre hukuk, müşteri hizmetleri, yazılım ve üretim gibi sektörler önümüzdeki 10 yıl içinde ciddi bir dönüşüm yaşayabilir.

Yapay zeka insan denetimine ihtiyaç duymadan hatasız biçimde çalışabilecek seviyeye ulaştığında şirketlerin ekonomik nedenlerle insan emeğinin yerine teknolojiyi tercih edeceğini savunan Gates, kitlesel iş kayıplarına karşı sosyal güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesini istedi.

YAPAY ZEKAYA VERGİ ÖNERİSİ

Gates'in en dikkat çekici önerilerinden biri de yapay zeka kullanımının vergilendirilmesi oldu.

Yapay zeka tokenları ve botlarına vergi getirilmesini öneren Gates, böyle bir sistemin şirketlerin insan çalışanları hızla yapay zekayla değiştirmesini yavaşlatabileceğini savundu.

Vergilerden elde edilecek gelirin ise işleri ortadan kalkan çalışanların yeniden eğitilmesi ve sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanında kullanılabileceğini belirtti.

BAZI İŞLER SADECE İNSANLARA AYRILABİLİR

Gates ayrıca toplumların belirli mesleklerde yapay zeka kullanımını sınırlayabileceğini söyledi.

Özellikle insani empati ve bakım gerektiren görevlerin insanlara ayrılabileceğini belirten Gates, bu yaklaşımı yapılaşmaya kapatılarak korunan kamu arazilerine benzetti.

Yapay zekanın küresel bir mesele olduğuna dikkat çeken Gates, ülkelerin ortak düzenlemeler geliştirmesi gerektiğini de savundu.