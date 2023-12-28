Bill Gates'ten gelecek uyarısı: "Yapay zeka teknolojisi patlama yaşayacak"

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in geçen hafta yayınladığı yılsonu mektubuna göre, ABD gibi gelişmiş ülkelerde yapay zekanın genel nüfus tarafından "önemli" ölçüde kullanımı önümüzdeki 18 ila 24 ay içinde gerçekleşmeye başlayacak.

Afrika ülkelerinde ise yaklaşık üç yıl içinde benzer bir kullanım düzeyi görmeyi bekliyorum." diye yazdı.

Ayrıca Gates blogunda, üretkenlik ve inovasyon gibi konular üzerindeki etkinin eşi benzeri görülmemiş olabileceğini söyledi.

"YAPAY ZEKANIN SAĞLIK SORUNLARINI ELE ALMASI SAĞLANMALI1

Gates, "Yapay zeka, yeni keşiflerin hızını daha önce hiç görmediğimiz bir oranda arttırmak üzere.

Gates Vakfı'nın yapay zeka konusundaki temel önceliği, bu araçların AIDS, TB ve sıtma gibi dünyanın en yoksul kesimlerini orantısız bir şekilde etkileyen sağlık sorunlarını da ele almasını sağlamaktır" dedi.

Gates, yapay zekanın farklı ülkelerdeki çok sayıda uygulamasına değinirken, pratik uygulamanın bu yıl değil, önümüzdeki 10 yıl içerisinde gerçekleşeceğini belirtiyor.

"BÜYÜK BİR TEKNOLOJİ PATLAMASINA ZEMİN HAZIRLIYOR"

Gates, "2024 yılı boyunca yapılacak çalışmalar, gelecek 10 yılın sonunda yapay zeka aracılığıyla büyük bir teknoloji patlamasına zemin hazırlıyor" diye yazdı.

Gates'in mektubunda bahsettiği eğitim ve hastalıklarla mücadele alanlarında kullanılmak üzere geliştirilen yapay zeka örnekleri arasında şunlar yer alıyor:

GANA'DA İLAÇ ÖNERİLERİNDE BULUNACAK BİR YAZILIM GELİŞTİRİLİYOR

Antibiyotiklere karşı dirençle veya antimikrobiyal dirençle (AMR) mücadele Afrika'da Gana'daki Aurum Enstitüsü'nden bir araştırmacı, "yerel klinik kılavuzlar ve sağlık gözetim verileri de dahil olmak üzere, bölgede şu anda hangi patojenlerin direnç geliştirme riski altında olduğuna dair" bilgileri tarayacak ve en iyi ilaç, dozaj ve süre için önerilerde bulunacak bir yazılım aracı üzerinde çalışıyor.