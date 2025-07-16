Bill Gates’ten sağlık felaketi uyarısı: “Geri dönmek için çok geç değil”

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Donald Trump yönetiminin ABD’nin dış yardımlarında yaptığı büyük kesintilere dair yaptığı açıklamada bu kesintilerin küresel sağlık programları için “felaket ve tamamen önlenebilir” sonuçlar doğuracağını vurguladı.



Bir süredir yardımların kesilmesini eleştiren Gates bu kez Afrika’da bir doktorun yaşadığı çarpıcı durumu gündeme taşıdı. ABD’nin PEPFAR (Başkanın AIDS Yardım Acil Planı) programından destek alan kliniğin kapanmak üzere olduğunu belirten doktor, “Çocuklar için hayat kurtaran HIV tedavilerimiz sadece birkaç hafta içinde tükenecek” dedi ve ekledi:



“Ve bu sorun sadece bizim kliniğimizle sınırlı değil.”



Gates’in uyarıları, Trump yönetiminin dış yardımları kesme ve USAID gibi kurumları kapatma kararının ardından geldi. Söz konusu kararın, federal hükümetteki maliyetleri kısma yetkisi verilen DOGE (Hükümet Verimliliği Departmanı) adlı yeni birim ve Elon Musk’ın etkisiyle alındığı belirtiliyor.



Gates, X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu kesintilerin yıkıcı etkileri tamamen önlenebilir ve hâlâ geri dönmek için çok geç değil” ifadelerini kullandı.



5 MİLYON ÇOCUK HAYATTA KALDI



X paylaşımının yanı sıra yayınladığı bir videoda da Gates, ABD’nin küresel aşı yardımları sayesinde çocuk ölümlerinin yılda 10 milyondan 5 milyonun altına düştüğünü hatırlattı. Trump yönetiminin Gavi (Aşı İttifakı) desteğini kesmesinin “bir milyon ek ölüm” anlamına geleceğini vurguladı.



Milyarder, “Bu insanları hayatta tutacak cömertliğimizi sürdürmemizi umuyorum” diyerek sözlerini bitirdi.



DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI



Öte yandan bu, Bill Gates’in ilk uyarısı değil. Temmuz başında X’te yaptığı paylaşımda, tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan ve ABD yardımlarındaki kesintilerin etkisini inceleyen bir araştırmaya dikkat çekmişti. Araştırmaya göre, mevcut kesintiler devam ederse 2040 yılına kadar 5 yaşına gelmeden ölen çocuk sayısı 8 milyon artacak.



Gates bu verileri paylaşırken, “Gerçekler çok basit ve yıkıcı: Yardım kesintileri hâlihazırda can aldı ve ölümler artmaya devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.



ELON MUSK’A SERT ELEŞTİRİ



Mayıs ayında Financial Times’a verdiği bir röportajda Gates, bu politikaların mimarı olarak gördüğü Musk’ı açıkça eleştirmişti.



“Dünyanın en zengin adamının, dünyanın en yoksul çocuklarını öldürmesi hoş bir tablo değil” diyen milyarder, New York Times’a da benzer şekilde, Musk’ın ileride büyük bir hayırsever olabileceğini, ancak “şimdilik dünyanın en zengin adamının, dünyanın en yoksul çocuklarının ölümünde rol oynadığını” söylemişti.

