Bill Gates'ten uyarı: Yapay zeka kullanmak da işsizlikten kurtarmayacak

Microsoft’un kurucu ortağı ve milyarder iş insanı Bill Gates, yeni mezunlara seslenerek, "Yapay zekayı kullanmayı öğrenin, ama iş ararken garanti beklemeyin" dedi.

Gates, CNN International'a verdiği röportajda, yapay zekanın sunduğu araçların hem “eğlenceli hem de güçlendirici” olduğunu söyledi. Ancak bu teknolojiyi kullanmanın mezunlara hayal ettikleri kariyeri garanti etmeyeceğini vurguladı.

“Yapay zekayı benimsemek ve gelişimini takip etmek çok önemli” diyen Gates, “Ama bu, iş dünyasında büyük bir sarsıntı yaşamayacağımız anlamına gelmiyor” diye ekledi.

Gates gençlere olan klasik tavsiyesini de yineledi:

“Meraklı olun, okuyun ve en yeni araçları kullanın.”

GİRİŞ SEVİYESİ İŞLERİ ALTÜST EDİYOR

ABD’de yeni mezunlar daha iş arayışının başında tükenmiş hissediyor. TikTok’ta birçok genç, yüzlerce reddedilme e-postasından şikayet ediyor.

Veriler de bu hayal kırıklığını destekliyor. Ocak 2023’ten bu yana giriş seviyesi iş ilanlarında yüzde 35’lik bir düşüş yaşandı.



Fortune'a göre, ABD'de gençler arasında yapılan bir anket, iş arayan gençlerin yüzde 49’u, yapay zekanın üniversite diplomalarının değerini azalttığını düşünüyor.



Yeni mezunlar arasında işsizlik oranı yüzde 6’nın üzerine çıkarken, genel ABD işsizlik oranı yüzde 4 seviyesinde.

İNSAN YERİNE YAPAY ZEKA KULLANIYORLAR

Küresel yatırım firması Carlyle, önceden giriş seviyesi analistlere yaptırılan belge tarama ve içerik araştırması işlerini artık yapay zekaya devretti.



Ohio merkezli danışmanlık firması Futurety’nin CEO’su Bill Balderaz da bu yıl yaz stajyeri işe almak yerine sosyal medya içeriklerini ChatGPT’ye yazdırmayı tercih ettiğini söylüyor.

MAVİ YAKA İŞLERE DÖNÜŞ

Yapay zekanın iş piyasasını dönüştürmesiyle birlikte, birçok Z kuşağı mensubu, insan temelli, fiziksel beceri gerektiren ve daha dayanıklı iş kollarına yöneliyor.



Örneğin bin gençle yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 53’ü inşaat, elektrik, sıhhi tesisat gibi lisanslı zanaat işlerine ilgi duyduğunu belirtiyor.



Fortune'a göre asansör montajcılığı gibi meslekler, üniversite diploması gerektirmediği gibi yılda altı haneli (yüz bin doların üzerinde) gelir sağlayabiliyor.



Sonraki popüler alanlar ise sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi insan ilişkisine dayalı meslekler.