Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı: Evcil hayvana döneriz

Teknoloji devi Microsoft 'un kurucusu Bill Gates , New York Times'a verdiği röportajda yapay zekanın yol açabileceği tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Gates , gerekli önlemler alınmazsa biyolojik, siber ve psikososyal risklerin, yapay zekanın sağlayacağı faydalardan çok daha hızlı yayılabileceği uyarısında bulundu.

"KONTROL KAYBEDİLİRSE..."

Büyük bir hızla gelişen yapay zekanın insan zekasından farklı olarak biyolojik sınırlarının bulunmadığını vurgulayan Bill Gates , önümüzdeki 20 yılda muazzam gelişmeler yaşanacağını belirterek özellikle gelecek 5 yılın güvenlik açısından kritik olduğunun altını çizdi.

Gates "Yapay zekadan daha az anlaşılan, kapasitesinin bu kadar az bilindiği başka hiçbir teknolojik ürün olmadı." ifadelerini kullandı. Kontrolün kaybedilmesi riskine işaret eden Microsoft kurucusu, "Kediler ve köpekler bizim için neyse, yapay zeka için de biz öyle olacağız" dedi.

"ASLA GÜVENİLEMEZ"

Yapay zekanın biyoterör saldırılarında kullanılabileceğini, dijital ve kritik altyapı sistemlerini hedef alan siber tehditleri kolaylaştırabileceğini belirten Gates, açık kaynaklı modellerde güvenlik duvarlarının kolayca devre dışı bırakılabildiğini vurguladı. Yapay zeka sistemlerinin kendilerine verilen emirleri insanlığın aleyhine yorumlayabileceğini ifade eden Bill Gates acil denetim çağrısı yaptı, "Sektörün kendi kendini denetlemesine asla güvenilemez." dedi.