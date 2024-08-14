Bin yıllık piramidin çöküşü: Yerel kabile arasında "kötü alamet" korkusu

Meksika'nı Michoacán eyaletindeki Ihuatzio Arkeolojik Bölgesi’nde bulunan bin yıllık tuğla piramit, geçitğimiz günlerde ülke genelinde yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle hasar gördü.

Antik bir piramidin çökmesi, kötü bir alametin habercisi olduğu düşüncesi nedeniyle yerel kabile arasında korkuya yol açtı.

Yapıyı inşa eden antik Purépecha kabilesinin torunları , benzer bir olayın 'tanrıların hoşnutsuzluğu nedeniyle' daha önce de yaşandığını ve fırtınanın yaklaşan felaketin işareti olabileceğini söyledi.



Meksika’nın tarih öncesi, arkeolojik, antropolojik, tarihi ve paleontolojik mirasının araştırılmasını, korunmasını, korunmasını amaçlayan Instituto Nacional de Antropología e Historia’nın (INAH) hasar hakkında bir açıklama yaptı. INAH yaptığı duyuruda şiddetli yağışların yüksek sıcaklıklar ve uzun süreli kuraklıkların neden olduğu çatlaklara sızarak yüzyıllardır bozulmadan kalan yapının bütünlüğünü tehlikeye attığını duyurdu.

"DAHA ÖNCE DE OLDU"

INAH, çöküşün doğal nedenlerden kaynaklandığını söylese de, Purépecha kabilesinden bir üye, başlarına uğursuz bir şey geleceğini öne sürdü.



Kabilenin bir üyesi olan Tariakuiri Alvarez Facebook’ta “Atalarımız olan inşaatçılar için bu, önemli bir olayın yakın olduğunu gösteren kötü bir alametti. Fetih için gelinmeden önce de benzer bir şey olmuştu ve o dönemin Purépecha dünya görüşüne göre bunun nedeni tanrılar Nana Kuerhaepiri ve K’eri Kurikweri’nin hoşnutsuz olmasıydı" dedi.

PUREPECHA HALKI

Purépecha halkı, Michoacán eyaletinin batısında yaşayan, zengin bir kültürel mirasa sahip bir yerli topluluktur. Dilleri, Uto-Aztek dilleri grubuna dahil olmayan bağımsız bir dil ailesine ait olup, bu dilin korunması için çeşitli çabalar sürdürülmektedir.



yüzyılda Michoacán bölgesinde etkili bir medeniyet kuran Purépecha’lar, Aztekler ve Mayalar gibi diğer büyük medeniyetlerden bağımsız olarak gelişmişlerdir. Merkezi bir hükümet yapısına ve güçlü bir askeri organizasyona sahip olan Purépecha İmparatorluğu, özellikle Tzintzuntzan adlı antik şehriyle tanınır. Tzintzuntzan, büyük bir piramit kompleksi olan Yácatas ile ünlüdür ve bu şehir, Purépecha'nın dini ve idari merkezidir.