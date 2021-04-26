Binance MicroStrategy, Apple ve Microsoft için tarih verdi

Binance'nin hisse senedi tokenları ile komisyonsuz işlem yapılacağını duyurmasının ardından Tesla şirketinin hisselerinin kripto para borsasında listelenmesini, Coinbase’in de hisselerinin listelenmesi takip etmişti.



Kullanıcıları heyecanlandıran bu kardan sonra Binance, 3 yeni hisse senedinin hisse senedi tokenları için listeleneceğini duyurdu.



Binance'dan yapılan açıklamaya göre; Microsoft, MicroStrategy ve Apple tokenları nisan ayı sonuna kadar kripto para borsasına eklemiş olucak.

TOKENLARIN LİSTELENME TARİHLERİ

MicroStrategy (MSTR/BUSD) 26 Nisan’da



Apple (AAPL/BUSD) 28 Nisan’da,



Microsoft (MSFT/BUSD) 30 Nisan’da listeleyecek.

MICROSTRATEGY HİSSE SENEDİ TOLKEN’LARI BUGÜN LİSTELENİYOR

Kullanıcılar bugün itibariyle MicroStrategy’nin tokenize hisseleri ile işlem yapabilecek. Apple ve Microsoft ise sırasıyla 28 Nisan ve 30 Nisan tarihlerinde listelenecek.



MicroStrategy Token’lar, Türkiye saatiyle 16.30’da işleme açılacak.



1989 yılında Michael J. Saylor, Sanju Bansal ve Thomas Spahr tarafından kurulan MicroStrategy şirketi, Ticari zeka (BI), mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan halka açık bir şirkettir.

MicroStrategy şirketi, ticari karalar alma amaçlı dahili ve harici verileri analiz etmek ve mobil uygulamalar geliştirmek için yazılım geliştirmektedir.