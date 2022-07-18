Binance Pay, Remuno ve BitPay, yeni işletmeleri kripto piyasasına getirmek için neler yapıyor?

Kripto paraların, itibari para birimlerine eşit bir yere doğru yaklaşmasıyla birlikte, finans ve perakende piyasalarında birçok değişikliğin gerçekleşmesi gerekiyor.

Kripto paralar, şu anda spekülatif alım ve satım, dijital varlıkların ticareti ile topluluk ortamlarına ve yönetim sistemlerine erişim gibi dijital çevrelerde gerçekleşen işlemlerde nispeten kullanılıyor.

Ancak, kripto para ile ödeme işlemcilerinin tanıtılması ve yaygınlaşmasıyla bu durum değişmeye başlıyor: İşletmelerin kripto ödemelerini ekosistemlerine dahil etmelerine izin vermek için tasarlanmış platformlar.



Sektöre yenilikler getiren üç kripto ödeme işlemcisi Remuno, Binance Pay ve BitPay, işletmelere kripto ekosistemine girmek ve erişimlerini genişletmek için yeni fırsatlar sunuyor.



Kriptoya Yeni Başlayan İşletmeler için Mükemmel bir Platform: Remuno



Finansal teknolojiye aşina değilseniz, kripto sisteminin nasıl çalıştığını ve sunduğu fırsatları anlamak zor olabilir. Yine de, blok zinciri teknolojisinin nasıl çalıştığı veya bir NFT'nin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmadan bile, kriptonun kazançlı olduğu ve onu bir işletmeye bağlamanın büyük finansal kazançlar sağlayacağı tahmin edilebilir.



Remuno, kripto bilgisine sahip olmayan işletme sahiplerinin bile kavrayabileceği, kurulumu çok basit ve kullanımı kolay bir sistemle onların kripto ödeme fırsatlarına erişmelerini sağlamak için tasarlandı.



Bu kolaylık Remuno'nun, API kurulmadan önce bir hesap oluşturmak için işletmelerin doğrudan Remuno ile iletişime geçmesini sağlayan üç aşamalı kurulum sürecinden geliyor. İşletmenin internet sitesine yerleştirilen basit bir düğme, kripto işlemlerini, işletme sahipleri kadar müşteriler için de kolaylaştırıyor.



Bununla birlikte, bu Remuno'nun müşterilerin ve işletmelerin kriptoyu kullanma biçiminde devrim yaratmaya yönelik tek stratejisi değil. Remuno, ayrıca önceden kurulmuş kripto ödeme işlemcilerine yeni ve havalı bir alternatif olarak öne çıkıyor; öncesindeki platformlarda neyin işe yaradığını alıyor ve onları mükemmelleştiriyor.



Remuno tekerleği icat etmedi, ancak onu nasıl mükemmelleştireceklerini buldu. Kendisini bir kripto ödeme işlemcisi olarak markalaştıran Remuno, erişimini başka türlü kriptoya geçiş yapmamış olabilecek onlarca işletmeye genişletme fırsatı sahip. Böylelikle, kripto hizmet alanı genişleyebilir ve endüstri büyümeye devam edebilir.



Tüm bunlar, işinizi Remuno'ya kaydederek kazançlı bir fırsata dönüştürmek için bir araya geliyor.



Binance Pay Gümbür Gümbür Geliyor



Binance'in (BNB) etkinliğin büyük bir ortağı haline gelen Binance Pay, Portekiz’de düzenlenen müzik festivali Primavera Sound'da yoğun bir şekilde yer almasının ardından bu yılın başlarında kripto manşetlerinde yer aldı.



Katılımcılar festivalde, 50'den fazla noktada Binance Pay kullanarak çeşitli ürünler için ödeme yaptı Ayrıca, sisteme yeni kaydolan kullanıcılar otomatik olarak 5 Binance USD (BUSD) jeton değerinde özel bir promosyon kazandı.



Binance Pay, böylelikle festivale katılan birçok işletmeye kripto para aracılığıyla ödeme yapılmasını sağlarken, aynı zamanda daha önce bu alanda deneyimi olan birçok yeni müşteriye de kripto piyasasına dahil etmeyi başardı. Binance Pay uygulamasını kullanarak sürecin ne kadar kolay olduğu görüldüğünden, bu kişilerin hizmeti kullanmaya devam etmelerinin ve fiziksel mallar için ödeme olarak kripto para kullanımını çok daha yaygın olmasının muhtemel olduğu görülüyor.



BitPay, vitrin önüne kripto para ile ödeme getiriyor



Diğer taraftan Binance Pay ve Remuno, yeni işletmelerin ve müşterilerin kripto para ile ödeme yapması konusunda olağanüstü bir iş çıkarırken, bir endüstri biraz sürecin dışında kaldı.



Tipik olarak, kripto ödeme işlemcileri şu anda çevrimiçi alışveriş sitelerindeki dijital vitrinlerde yer alan ürünler için kullanıyor. İnternetin gelişiyle, birçok insan alışverişlerini çevrimiçi yapmayı ve aldığı ürünlerin evlerine teslim edilmesini tercih ediyor. Bu durumun ise fiziksel mağazalardaki aktivitede büyük düşüşlere neden olması anlaşılabilir bir durum. Ancak restoranlar ve kuaförler gibi hizmet sektörü işletmeleri için bu dijital değişim mümkün değil, yani ödemelerin çoğu hala mağazanın kendisinde yapılıyor.



Bu durum ise BitPay'in tablet ve akıllı telefonlar için geliştirdiği uygulamalarıyla çözüm oluşturduğu sorunlar arasında yer alıyor.



BitPay uygulamasıyla işletmeler, fiziksel bir alanda kripto ödemeleri alabiliyor. BitPay, tamamen dijital hale gelemeyen işletmelerin kriptonun avantajlarından yararlanmaya devam etmelerini sağlıyor. Bu durum aynı zamanda kripto para ile ödemelerin tüm endüstriler için erişilebilir olduğu anlamına geliyor ve onları çok yönlü hale getiriyor.



Bu nedenle BitPay'in piyasadaki en ünlü kripto ödeme işlemcilerinden biri olması şaşırtıcı değil.



Remuno hakkında daha fazla bilgi edinmek için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.



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