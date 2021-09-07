Binance, Singapur faaliyetini sınırlandıracak

Binance, 10 Eylül'den itibaren Singapur'daki işlemlerini sınırlayacağını duyurdu. Ayrıca Binance uygulamasının, ülkedeki App Store ve Google Play Store mağazalarından da kaldırılacağı açıklandı.



Singapur'da yetkililer, vatandaşları geçtiğimiz hafta Binance'in uygun bir lisans olmadan ödeme hizmetleri sağlayarak yasaları çiğnediği yönünde uyarmıştı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, birçok ülkenin düzenleyicilerinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz aylarda Birleşik Krallık, İtalya ve Hong Kong'da yetkililer Binance'in bazı faaliyetlerini sınırlamış ve durdurmuştu. ABD Adalet Bakanlığı da Binance hakkında soruşturma başlatmıştı.