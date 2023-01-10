BioNTech, İngiliz yapay zeka şirketini satın alıyor

BioNTech, ilaç ile aşı araştırma ve geliştirmesini desteklemek için İngiliz yapay zeka şirketi InstaDeep'i 362 milyon euroya satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

BioNTech, İngiliz yapay zeka şirketini satın alıyor

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, İngiliz girişimi InstaDeep'i satın alıyor.

BioNTech'ten yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli InstaDeep, BioNTech'in şirkette halihazırda sahibi olmadığı geri kalan hisse paylarını satın alma teklifini kabul etti.

362 milyon euroluk satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2023'ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Satın almayla BioNTech, ilaç ve mRNA teknolojili yeni nesil aşıların araştırılmasını ve geliştirmesini yapay zeka teknolojisini kullanarak desteklemeyi hedefliyor.

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