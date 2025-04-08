Bir Amerikalı ve iki Rus uzaya gönderildi: Soyuz MS-27 yola çıktı

Bir Amerikalı NASA astronotu ve iki Rus kozmonotu taşıyan Soyuz MS-27 uzay aracı Kazakistan'daki Baikonor Kozmodrom'undan Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere fırlatıldı.



İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin 80'inci yılı için dekore edilen araç, yerel saatle 10.47'de yola çıktı.



Uzay aracının görüntüleri Rusya'nın Roscosmos uzay ajansı tarafından yayınlandı.



Jonny Kim, Sergey Ryzhikov ve Alexey Zubritsky'nin, görevde 8 ay kalması bekleniyor.