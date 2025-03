Bir dönemin sonu! Skype hangi tarihte ve neden kapanıyor?

Mesajlaşma ve görüntülü görüşme yapılabilen Skype yerini Microsoft Teams'e bırakıyor. Değişen kullanıcı ihityaçlarına yönelik alınan karar doğrultusunda Skype mayıs ayında hizmet ömrünü tamamlıyor. İşte, Skype'ın kapanışına dair detaylar...



SKYPE NE ZAMAN KAPANACAK?



2003 yılından bu yana kullanıcılarına hizmet veren platform 5 Mayıs 2025 tarihinden sonra kullanılamayacak.



SKYPE NEDEN KAPANIYOR?



Microsoft İşbirliğine Dayalı Uygulamalar ve Platformlar Başkanı Jeff Teper, dönüşen kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik daha iyi çalışmalar ortaya çıkarmak adına Skype'ın kapatılıp yerine, tamamen Microsoft Teams'e odaklanılacağını bildirdi.



Geçiş sürecinde Skype kullanıcıları, Skype bilgileri ile Teams'te oturum açıp, kişilerini de görüntüleyebilecekler.



MİCROSOFT TEAMS NEDİR?



Teams uygulaması, genellikle iş yerlerinde toplantı, dosya aktarımı, işbirliği yapma gibi amaçlarla kullanılan ücretsiz platformdur. Her yerde ve her an görüntülü, kesintisiz görüşme sağlayan Teams, dosya paylaşımlarının yanı sıra topluluklar oluşturmaya da olanak sağlıyor.