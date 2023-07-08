Bir emoji çiftçiye 56 bin euroya mal oldu

Kanada'da bir çiftçi, alıcısına gönderdiği bir emoji yüzünden mahkeme kararıyla 82 bin Kanada doları (56 bin euro) ödemek zorunda kaldı.



CBC'nin haberine göre, Çiftçinin gönderdiği başparmak emojisi ile birlikte bağlayıcı bir sözleşme imzaladığına hükmetti.

ARADAKİ FARKI ÖDEMEK ZORUNDA KALDI



Keten fiyatlarındaki artış sebebiyle çiftçi, anlaşma yapılan fiyat ile güncel piyasa fiyatı arasındaki fark olan 82 Bin Kanada doları (56 bin euro) ödemek zorunda kaldı.



South West Terminal şirketi, Mart 2021'de birkaç çiftçiye kısa mesaj göndererek sonbaharda 17 Kanada dolarından 86 ton keten almayı teklif etti.



Gönderilen sözleşme mesajına çiftçi onay anlamına gelen başparmak emojisini gönderince mahkeme bunun bir dijital imza olduğuna karar verdi.

56 BİN EURO ÖDEMESİ KARARLAŞTIRILDI



Böylece alıcının zarara uğradığına kanaat getirerek, çiftçinin alıcıya 56 bin euro ödemesi kararlaştırıldı.