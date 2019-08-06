Bir film 7 saniyede indi: 5G hız denemesinde Turkcell'den 2 bin 283 Gbps ile dünya rekoru

Turkcell, 5G alanında Türkiye’de yine bir ilke imza atarak 5G’li cep telefonlarına pilot şebekesi üzerinden 5G sinyali verdi.

BTK’nın test için tahsis ettiği frekans üzerinden İstanbul Tepebaşı Plaza’da 5G destekleyen ticari cep telefonu üzerinden yapılan test ile 3.5GHz bandında 2,283 Gbps hıza ulaştı.

Bu sonuçla Turkcell, 3.5GHz frekans spektrumunda 100MHz’lik band genişliği kullanılarak ticari bir telefon üzerinden ulaşılan dünyadaki en yüksek hızı elde etmiş oldu. Bu sayede gerçek 5G’nin cep telefonları üzerinden deneyimlenmesiyle Türkiye’deki 5G çalışmalarında yeni bir aşama daha kat edilmiş oldu. Ericsson ile yapılan ortak çalışma sayesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verilerek 3GPP standartlarıyla uyumlu 5G destekli OPPO Reno 5G telefonu ile hız testi gerçekleştirdi. Test sırasında Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı. Turkcell daha önce de dünyada ilklerden biri olan uluslararası standartlarla uyumlu canlı 5G bağlantısı testine de imza atmıştı.

İstanbul Tepebaşı Plaza’da saniyede 2 GB veri indirme hızı aşıldı.

"YASAL DÜZENLEME GELİNCE KULLANIMA AÇILACAK"



Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız 5G konusunda bir ilke daha imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda cep telefonu da dahil olmak üzere gerçek 5G ekipmanları ile yaptığımız ve dünya rekoru kırdığımız bu testle de yepyeni bir aşamaya geçmiş olduk.

Gediz Sezgin, Turkcell

Bu testin gerçekleşmesinin önünü açan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere düzenleyici kurumumuz BTK’ya teşekkürlerimizi sunarız. İlgili yasal düzenlemeler ve 5G frekans tahsisinin yapılmasının ardından üstün şebekemizi 5G ile daha da güçlendirerek müşterilerimize en kaliteli ve hızlı servisler ile buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



2 GBPS HIZ NE DEMEK?



-2 saatlik bir filmi 7 saniyede indirebilirsiniz

-12 şarkılık bir albümü 0,2 saniyede indirebilirsiniz

-10 bölümlük kısa bir dizinin bir sezonunu 30 sn de indirebilirsiniz

TURKCELL'DEN ORTAK FİBER ALTYAPI ÇAĞRISI