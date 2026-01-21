Bir haftalığına gitti, uzayda 9 ay mahsur kaldı. Rekor kıran astronot emekli oldu

Uzun yıllardır NASA astronotu olan Suni Williams, emekliliğini açıkladı. Deneyimli astronot, beklenmedik derecede uzun süren Boeing Starliner test uçuşunu yörüngeye yaptığı son yolculuk olarak resmen ilan etti.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, 1998'de kuruma katıldığından beri birçok uzay uçuşu rekoru kıran Williams, "Beni tanıyan herkes uzayın en sevdiğim yer olduğunu bilir. Astronot Ofisi'nde görev yapmak ve üç kez uzaya uçma fırsatı bulmak inanılmaz bir onur oldu." dedi.

Williams, ilk olarak 2006'da Space Shuttle Discovery ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat etti. Daha sonra ise 2012'de Rus Soyuz kapsülüyle yörüngeye geri döndü.

BİR HAFTALIK GÖREV 9 AY OLDU

Ancak NASA astronotu Butch Wilmore ile birlikte Boeing'in yeni Starliner kapsülünü ilk insanlı görevinde test etmek üzere çıktıkları son görevi, belki de en çok bilinen göreviydi.

Wilmore ve Williams, test uçuşu sırasında uzay istasyonunda yaklaşık bir hafta geçirmeyi bekliyorlardı. Ancak Starliner aracıyla ilgili yolculuk sırasında ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle ikili, dokuz aydan fazla uzayda kaldı. NASA, güvenlik endişeleri nedeniyle aracı boş olarak eve geri göndermeyi tercih etti.

Williams ve Wilmore, yaşadıkları deneyimle uluslararası ilgi topladılar. Ancak her iki astronot da yörüngede geçirdikleri zamandan keyif aldıklarını ve beklenmedik derecede uzun süren bu göreve iyi hazırlandıklarını sık sık yinelediler.

Williams yaptığı açıklamada, "NASA'da geçirdiğim 27 yıllık kariyerim inanılmazdı ve bu büyük ölçüde meslektaşlarımdan aldığım harika sevgi ve destek sayesinde oldu." dedi.

REKOR KIRAN ASTRONOT

Williams, uzayda 608 gün geçirerek, Peggy Whitson'dan sonra NASA astronotları arasında en uzun uzay süresi olan ikinci isim oldu.

Ayrıca dokuz farklı uzay yürüyüşünde toplam 62 saat uzay boşluğunda kalarak bu kategoride en yüksek rütbeli kadın ve dünyada dördüncü sırada yer alıyor.

Williams, yörüngede geçirdiği süre boyunca birçok önemli ilke imza attı. Örneğin, 2012'de uzayda triatlonu tamamlayan ilk kişi oldu. Williams, sabit bir bisiklet kullandı, ağırlık kaldırma makinesiyle yüzme simülasyonu yaptı ve uçup gitmemesi için bir emniyet kemeriyle bağlı olarak koşu bandında koştu. (Daha önce, 2007'de Williams, uzayda maraton koşan ilk kişi olmuştu.)

NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi Direktörü Vanessa Wyche yaptığı açıklamada, "Suni'nin etkileyici kariyer yolculuğu boyunca öncü bir lider olduğunu" belirtti.