Bir kripto para platformu daha kapandı (Vebitcoin'den açıklama)

Son dakika haberi! Kripto para borsası Thodex'in kapanmasının ardından başka bir kripto para borsasından kapanma haberi daha geldi.

Vebitcoin şirketi finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlyacağız." denildi.

TÜM HESAPLARINA BLOKE KOYULDU

MASAK Başkanlığından edinilen bilgiye göre işlemlerini durdurduğunu açıklayan Vebitcoin firması ile ilgili olarak;



MASAK söz konusu firmanın Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu.



Ayrıca söz konusu firma ve yöneticileri hakkında da Masak tarafından inceleme başlatıldı.

CEO GÖZALTINA ALINDI

Vebitcoin'in Ceo'su İlker B., önceki gece villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, "Vebitcoin’e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik” dediği öğrenildi.

Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.



Bu olayın ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker B., dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

