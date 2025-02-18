Bir ülke daha DeepSeek'i yasakladı: Veriler TikTok'a aktarıldı

Güney Kore hükümeti, Çinli AI laboratuvarı DeepSeek'in popüler uygulamasının, yerel uygulama mağazalarından indirilmesini geçici olarak yasakladı.

Bu karar, kullanıcı verilerinin işlenmesi ve toplanması konusundaki endişeler nedeniyle alındı.



DeepSeek Nedir?

DeepSeek, yapay zeka teknolojisi kullanarak, kullanıcıların çeşitli verilerini analiz eden ve bu verileri, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla işleyen bir uygulamadır.



Veriler TikTok’a Aktarıldı



Güney Kore Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu (PIPC), yaptığı soruşturma sonucunda DeepSeek’in kullanıcı verilerini TikTok’un ana şirketi ByteDance’e gönderdiğini tespit etti.



Güney Kore’nin Kararı



PIPC, DeepSeek'in Kore gizlilik yasalarına uymadığı ve kullanıcı verilerini korumak için yeterli önlemleri almadığı gerekçesiyle uygulamanın indirilmesini yasakladı. Komisyon, DeepSeek'in gerekli değişiklikleri yaparak gizlilik yasalarına uyum sağlaması durumunda tekrar indirilebilir olacağını belirtti.



DeepSeek yetkilileri, Güney Kore'deki yöneticileriyle işbirliği yaparak gerekli değişiklikleri yapacaklarını ve uygulamanın tekrar indirilebilir hale gelmesini sağlayacaklarını açıkladı. Bu süreçte, kullanıcı verilerinin korunması ve gizlilik ihlallerinin önlenmesi için ek önlemler alınacağı belirtildi.



DeepSeek Hangi Ülkelerde Engellendi?



Güney Kore, DeepSeek AI uygulamasına temkinli yaklaşan tek ülke değil. Avustralya, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle DeepSeek’in devlet personeli tarafından kullanımını kısıtladı. İtalya’da DeepSeek’in chatbot’u kullanılamazken, Tayvan’da uygulama tamamen yasaklandı.