Bir zamanlar Türkiye'de seviliyordu... Satışa çıktı

Nikkei gazetesinin haberine göre Japon holdingi Hitachi, grubun sosyal altyapı ve dijital sektörlere öncelik verme çabasının bir parçası olarak ev aletleri işletmesini satmayı düşünüyor.



Haberde, anlaşmanın yaklaşık 100 milyar yen (679,49 milyon USD) veya daha fazla değerde olabileceği belirtildi.



Nikkei, Hitachi'nin beyaz eşya işini satın almak için birçok şirketle temasa geçtiğini ve Güney Koreli Samsung Electronics'in potansiyel taliplerinden biri olduğunu söyledi.



Ancak haberde Hitachi'nin, şirketin tüketiciler arasındaki marka bilinirliğine katkıda bulunma potansiyeli nedeniyle işletmeyi elinde tutma seçeneğini de açık tuttuğu belirtildi.



TÜRKİYE'DE POPÜLERDİ



Hitachi'nin radyo ve teypleri bir dönem Türkiye'de büyük satış adetlerine ulaşmıştı ve uzun yıllar da ürünler kullanılmıştı.

