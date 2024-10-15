Birleşik Krallık, AB tarzı ortak şarj kablosunu değerlendiriyor

Birleşik Krallık hükümeti, tüm yeni elektronik cihazların aynı tür şarj kablosu kullanmasını zorunlu tutup tutmamayı değerlendiriyor.

Avrupa Birliği'nin 2022 yılında firmaların Aralık ayına kadar benimsemesi gereken ortak bir şarj kablosu yasasını kabul etmesinin ardından Birleşik Krallık da USB-C şarj cihazlarını zorunlu kılabilir.

AB'nin yasası, küçük ve orta ölçekli elektronik cihaz üreticilerinin USB-C şarj cihazlarını kullanmasını zorunlu kılarak elektronik atıkları azaltmayı amaçlıyor.

Apple, 2012 yılında iPhone 5 ile kendi özel lightning konektörlerini tanıttı.

Ancak on yıldan fazla bir süre kullanıldıktan sonra, geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 15 ile başlayarak cihazlarının daha yeni sürümlerinde aşamalı olarak kaldırıldı ve USB-C bağlantı noktaları ile değiştirildi.

Tüketici grupları, e-atık kaynağı olarak cihazlardaki farklı konektör seçeneklerine bağlı olarak ihtiyaç duyulan ve atılan farklı kabloların miktarına sık sık dikkat çekiyor.

Elektrikli eşyaların yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü teşvik eden bir yardım kuruluşu olan Materials Focus, bakır içeriklerine yönelik artan talebi karşılamak için insanları eski kabloları geri dönüştürmeye teşvik ediyor.

600 MİLYONDAN FAZLA ATIK KABLO

Recycle Your Electricals kampanyası tarafından yapılan araştırma, Birleşik Krallık'ta 600 milyondan fazla kullanılmamış veya atılmış kablo olduğunu ortaya koydu.