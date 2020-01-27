Birleşmiş Milletler çalışanlarına WhatsApp yasağı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan ve 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler mesajlaşma uygulaması unvanın sahibi olan WhatsApp güvenlik tartışması ile gündemde.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, WhatsApp uygulamasını kullanıp kullanmadığına yönelik bir soruya,



"BM’nin üst düzey yetkilileri, güvenli olmadığı gerekçesiyle bu uygulamayı kullanmamamız konusunda talimat gönderdi" şeklinde cevap verdi.



Ferhan Hak söz konusu talimatın Temmuz 2019'da çalışanlara tebliğ edildiğini belirtti.



Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden 5 ay önce, gazetecinin çalıştığı Washington Post’un patronunun telefonunu WhatsApp mesajıyla "hacklettiği" iddia edilmişti.

