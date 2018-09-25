İsviçre merkezli BIS’in yayınladığı raporda, piyasaların en çok kripto para birimleri ve ICO’lara getirilen yasaklama ve kısıtlama haberlerinden etkilendiği belirtilirken, kripto varlıkların yasal durumunu ilgilendiren kararların piyasalarda ani hareketliliğe sebep olabileceği vurgulandı.



Raporun yayınlanmasının ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.85’lik bir düşüşle 6,490 dolara geriledi ve 112 milyar 200 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.3’ünü oluşturdu. Aralık ayında yaklaşık 19 bin dolar düzeyine yükselen Bitcoin, geçen ay boyunca çoğunlukla 6,000-6,500 dolar arasında seyretti.



Toplam 1,993 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.61 ile yalnızca Tether yükselirken, yüzde 18.03 ile ise en çok Ripple değer kaybetti.



En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte yüzde 9.66, yüzde 5.53, yüzde 1.14, yüzde 0.71, yüzde 0.61, yüzde 0.55 ve yüzde 0.24 ile sırasıyla yalnızca Aurora, Steem, Zcash, IOST, Tether, TruUSD ve Dai yükselirken, Zcash’teki artışa Ethereum blockchaini kurucusu Vitalik Buterin’in, Zcash teknolojisinin Ethereum üzerinde gerçekleşen işlemleri “toplu doğrulama” için kullanılabileceğini söylemesi sebep oldu.



Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 12 milyar dolara denk gelen yüzde 5.7’lik bir düşüşle 210 milyar 304 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 638 milyon dolar olarak hesaplandı.