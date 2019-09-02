Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, Bisiklet Üretim Vadisi kurmak için proje geliştirdiklerini belirterek, "Devletimizin desteğiyle projeyi hayata geçirebilirsek Türkiye, Avrupa'nın bisiklet üretim merkezi olur." dedi.



Emanet, Almanya'da düzenlenecek "Eurobike Bisiklet Fuarı"na ve sektöre ilişkin açıklama yaptı.



Sektörün, dünyanın en büyük bisiklet pazarı Avrupa'ya odaklandığını belirten Emanet, "Devletimizin desteğiyle Bisiklet Üretim Vadisi Projesi'ni hayata geçirebilirsek Türkiye, Avrupa'nın bisiklet üretim merkezi olur. Türkiye bisiklet sektörü olarak, dikkatimizi Avrupa’ya kaydırmış durumdayız. Sektörün hayali ve hedefi Avrupa'nın önde gelen bisiklet tedarikçilerinden biri olmak yönündedir." diye konuştu.



Emanet, 2018 yılında Avrupa Birliği (AB) bölgesinde 2,5 milyonun üzerinde pedal destekli elektrikli bisiklet satıldığını hatırlatarak,"Söz konusu ürünün ihracat birim fiyatının ortalama bin 100 avro olduğu gerçeği bizlere pazarın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.



Portekiz ve Bulgaristan gibi ülkelerin, ciddi yatırımlar yaparak sektörde söz sahibi olmak istediklerini belirten Emanet, "Biz Türkiye bisiklet sektörü olarak bu rekabetin içinde olmalıyız." dedi.



Bu noktada Bisiklet Üretim Vadisi Projesi'nin önemine dikkati çeken Emanet, projeyle ilgili yetkililerle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Emanet, projenin gerçekleşmesi durumunda yedek parçasından montajına, içerisinde bisiklet üretimiyle ilgili kümelenmiş yapıları barındıracak bir organize sanayi kurulacağını aktardı.



Emanet, projenin Türkiye'ye yabancı yatırım çekmek açısından da önem arz ettiğini vurgulayarak, "Eğer projeyi devlet destekli hayata geçirebilir ve yurt dışından özellikle Uzak Doğu'dan ana yedek parça üreticilerini de ülkemize çekebilirsek bunların yanında diğer yan sanayinin oluşumunu da hızlandırmış ve alternatif rakip ülkeler karşısında elimizi güçlendirmiş oluruz. Bu da Avrupa'ya ihracatımızın önemli oranda artmasını sağlar." değerlendirmesinde bulundu.



Bu yıl 28'incisi 4-7 Eylül'de Almanya'da düzenlenecek dünyanın en prestijli bisiklet fuarlarından Eurobike'a, Türkiye'den 8 firmanın katılacağını belirten Emanet, "Türkiye’den ilk defa bu kadar fazla katılımcının iştirak edeceği bir fuar olması, gelecek için umutlarımızı ve heyecanımızı artırıyor. Yurt dışı fuarlara katılım konusunda devletimizin ihracatçılarımıza verdiği teşvik ve desteklerin ülkemizin gelecek dönemlerinde daha fazla firma ile temsil edilmesine yardımcı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.