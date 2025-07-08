BitChat: Jack Dorsey, Bluetooth tabanlı mesajlaşma uygulaması geliştirdi

Sosyal medya platformları Twitter ve Bluesky’ın kurucu ortaklarından Jack Dorsey, pazar gecesi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda hafta sonunu Bitchat adını verdiği bir uygulama geliştirmekle geçirdiğini açıkladı.



Yeni platformun isminin bir bilgisayarın işleyebileceği en küçük veri birimi olan “bit” ve sohbet anlamına gelen “chat” kelimelerinin birleşiminden oluştuğu düşünülüyor.



Dorsey’ye göre yeni uygulama Bluetooth üzerinden çalışacak.

WIFI VE SİNYAL OLMADAN MESAJLAŞMA

Bitchat, Bluetooth mesh (örgü) ağı üzerinden çalışan bir mesajlaşma uygulaması. Bu sayede kullanıcılar Wi-Fi veya cep telefonu sinyali olmadan mesaj gönderebilecek.



Bluetooth örgü ağı, çok sayıda Bluetooth cihazının birbiriyle çok noktadan çok noktaya (many-to-many) iletişim kurabildiği, ölçeklenebilir ve güvenli bir ağ yapısı. Özellikle akıllı evler gibi çok sayıda cihazın birbiriyle bağlantılı çalışması gereken durumlarda kullanılıyor.



Klasik Bluetooth bağlantısında cihazlar nokta-nokta (ör. telefon kulaklığa bağlanır) veya merkez-yıldız (ör. telefon hoparlör, kulaklık, saat gibi birkaç cihaza bağlanır) şeklinde iletişim kuruyor.



Örgü ağı ise bir cihazın sinyalinin sadece kendi kapsama alanına değil, ağdaki diğer cihazlara da aktarılması anlamına geliyor. Yani cihazlar birbiriyle “zincirleme” bağlantı kurarak mesajı hedefe ulaştırıyor. Yani binlerce cihaza kadar destek sağlıyor.



Böylece sinyal, her cihaz bir aktarıcı gibi davranarak daha geniş bir alana yayılabilir. Örneğin 100 metrelik menzil, cihazlar birbirini “köprü” gibi kullanınca 200-300 metreye kadar uzayabilir.

“UYGULAMANIN MENZİLİ 300 METRE”

Bluetooth’un teknik sınırlamaları nedeniyle bu tür uygulamalar genelde yaklaşık 100 metre menzilde çalışıyor. Bu özellik, cep telefonu şebekesinin çekmediği kalabalık müzik festivali gibi ortamlarda arkadaşları bulmak için işe yarayabiliyor. Ancak Dorsey, geliştirdiği uygulamanın menzilini, cihazlar arası aktarım yoluyla 300 metreye kadar çıkardığını iddia ediyor.



Bu iletişim ağında cihazlar doğrudan değil, birbirleri üzerinden iletişim kurduğu için menzilin genişletilmesi gerçekten de mümkün. Örneğin akıllı ev sistemlerinde, sensörler aracılığıyla bir kişinin eve girdiğini anlayan sistem en yakın ampule “yanma” sinyali gönderiyor. Bu ampul yandıktan sonra daha uzaktaki bir ampule yanma sinyalini aktararak komut menzilini genişletebiliyor.

HONG KONG PROTESTOLARINDA KULLANILMIŞTI

Tech Crunch’a göre en bilinen Bluetooth mesajlaşma uygulamalarından biri de Bridgefy. Bu uygulama internet bağlantısı olmadan çalışabildiği için önceki yıllarda Hong Kong’daki protestolarda yaygın kullanılmıştı. Hem Bridgefy hem de Bitchat uçtan uca şifreleme sunacaklarını söylüyor.



Bridgefy’nin yatırımcıları arasında Twitter’ın bir diğer kurucu ortağı Biz Stone da var.



Dorsey’nin Bitchat hamlesi ise uzmanlar için şaşırtıcı olmadı. Girişimci uzun süredir teknoloji dünyasında merkeziyetsizleşmeyi ve veri gizliliğini savunmasıyla tanınıyor. Dorsey, Bitcoin’in güçlü savunucularından biri ve Twitter CEO’suyken bugün bağımsız olarak faaliyet gösteren Bluesky projesini başlatmıştı. Ancak Dorsey’nin Bluesky ile artık bir bağı bulunmuyor.

YAKINDA YAYINLANACAK

Dorsey, Bitchat’i Apple’ın TestFlight platformu üzerinden beta sürümü olarak açtı, ancak 10 bin kullanıcı sınırına ulaşıldığı için test kontenjanı doldu.



Dorsey, X’te yaptığı paylaşımda uygulamanın hâlâ inceleme aşamasında olduğunu ve yakında yayınlanacağını duyurdu.

