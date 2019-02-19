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Toplam 2,070 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.30 artışla 3,855 dolara yükseldi ve 67 milyar 653 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52’sini oluşturdu.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 14.94 ile en çok EOS yükselirken, en büyük 100’den de son 24 saatte yüzde 4.75, yüzde 0.48, yüzde 0.14 ve yüzde 0.13 ile sırasıyla yalnızca Aurora, Paxos Standard Coin, USD Coin ve TrueUSD düştü.



Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 130 milyar 195 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 28 milyar 934 milyon dolar olarak hesaplandı.