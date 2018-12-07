Toplam 15,720 adet piyasada işlem gören 2,068 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 11.04’lük bir düşüşle 3,433 dolara geriledi ve 59 milyar 779 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55’ini oluşturdu.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 17.68 ve yüzde 0.51 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin SV ve Tether artarken, Bitcoin SV Çarşamba gününden bu yana artış göstererek beşinci sıraya yükseldi.



Piyasadaki düşüş eğilimine bağlı olarak en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 26.60, yüzde 17.68, yüzde 0.54, yüzde 0.51, yüzde 0.31 ve yüzde 0.05 ile sırasıyla yalnızca XYO Network, Bitcoin SV, Gemini Dollar, Tether, TrueUSD ve USD Coin yükseldi.



Gelişmelere bağlı olarak geçen hafta 130 milyar dolar düzeylerine yükselen piyasa hacmi, son 24 saatte 14 milyar dolara denk gelen yüzde 12.9’luk bir düşüşle 108 milyar 811 milyon dolara geriledi.