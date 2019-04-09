Toplam 2,154 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.45 artışla 5,229 dolara yükseldi ve 92 milyar 221 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.9’unu oluşturdu.



En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden Bitcoin dışında son 24 saatte yüzde 5.99, yüzde 0.16, yüzde 1.43 ve yüzde 0.51 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, EOS, Stellar ve Tether yükselirken, en büyük 100’den de 70’i geriledi ve yüzde 15.64 ile en çok 57’nci sıradaki Maximine Coin değer kaybetti.



Piyasadaki hafif aşağı yönlü eğilime rağmen en yüksek hacimli 10 kripto para birimin toparlanmasıyla piyasa hacmi 181 milyar 236 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 64 milyar 76 milyon dolar olarak hesaplandı.