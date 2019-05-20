Bloomberg’de yer alan habere göre JP Morgan’dan bir stratejist ekibi, piyasanın en yüksek hacimli birimine biçilen değerin iki kat arttığını açıkladı. Habere göre JP Morgan stratejistleri, Bitcoin’i bir emtia olarak değerlendirip, öngörülen sayısal gücü, donanım enerji verimliliğini ve elektrik masraflarını göz önüne alarak, Bitcoin’in “üretim maliyetini” hesapladı. Analistlerin açıklamasında şu değerlendirme yapıldı:



“Herhangi bir kripto para birimi için bir gerçek değer hesaplamak oldukça zor. Bazı araştırmacılar kripto para birimlerinin herhangi bir gerçek değeri olmadığını savunurken, bazıları da mevcut fiyatlarla bazı değerler belirlemeye çalışıyor.”

JP Morgan’ın söz konusu açıklamasıyla kripto para birimleri piyasalarına yönelik kurumsal yatırımın artacağı öngörüleri desteklenirken, piyasadaki düşüş sürdü.



Kripto para birimleri piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.68 düşüşle 7,788 dolara geriledi ve 137 milyar 945 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.9’unu oluşturdu.



Toplam 2,185 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 85’i düştü ve söz konusu düşüşe yüzde 11.43 ile 97’nci sıradaki Arcblock öncülük etti.



En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de yüzde 3.75 ile en çok Stellar değer kaybederken, piyasadaki gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 250 milyar doların altına inerek 242 milyar 302 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 79 milyar 138 milyon dolar olarak hesaplandı.