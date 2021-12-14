Bitcoin al-sat döneminde HUH Token ilgi çekmeye devam ediyor

Bitcoin'in yükselmeye devam etmesi, alıcıların kripto pazarında güvenini yeniden kazandığının bir göstergesi olarak görülüyor. Bu durum da yatırımcılar için yeni projeleri cazip kılıyor.



BİTCOİN ESKİ DEĞERİNE KAVUŞUYOR

Piyasaların öncü kripto para birimi Bitcoin, 70 doların altındaki en düşük fiyatından sonra uzun bir yol kat etti. tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 68.789.63 doları gördü. Son zamanlarda Bitcoin, birçok yatırımcıyı endişelendiren 3-4 günde 10.000 doların üzerinde bir düşüş yaşadı. Bununla birlikte son zamanlarda fiyat 50.000 dolar değerine geri döndü. Bitcoin’deki toparlanmaları ise kripto para piyasasının geri kalanı için iyiye işaret ediyor.

HUH TOKEN STATİK YANSIMALARI VE YÖNLENDİRME ÖZELLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR



Yakın zamanda piyasaya sürülen ve PancakeSwap'ta bulunabilen bir BEP-20 BSC olan HUH Token'lar, yaratıcıların zaman içinde nesiller boyu zenginlik kazanmalarına yardımcı olacağını iddia ettiği iki ana özelliği barındırıyor. Bu özellikler ise benzersiz yönlendirme sistemlerini ve statik yansımaları içeriyor. Yatırımcılar, referans kodlarını başkalarının kullanmasını sağladığında BNB alır ve bu tutar o kişinin ilk satın alımının yüzde 10'unu oluşturur. Bu durum bir portföyün değer kaybetmesi için genel riski azaltan iki tür kripto para birimini oluşturur.

Statik yansımalar ise HUH Token'i satın almış ve elinde tutanların daha fazlasını aldığı bir süreci tanımlıyor. Birinin elinde tuttuğu HUH Token miktarı arttıkça, HUH Token fiyatı sabit kalırsa veya artarsa ​​portföyünün değeri de aynı oranda yükselme şansına sahip oluyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



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