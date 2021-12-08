Bitcoin düşüşü ne kadar sürer?

Bitcoin'in (BTC) ekim ortasındaki son yükselişi sonrasında 2021 yılı sonuna kadar 100.000 dolara ulaşması öngörülüyor. Bitcoin aralık ayı başında tüm zamanların en keskin düşüşlerini yaşadı ve şu anda 40.000 ABD dolarının üzerinde işlem görüyor.

Shiba Inu, Dogecoin (DOGE) ve HUH Token ise bu dev coin ile rekabet etmeyi amaçlayan ve günlük olarak ciddi hacme sahip altcoinler olarak öne çıkıyor.

Bitcoin, dünyanın en yaygın ve kabul gören ilk kripto para birimi oldu. İnsanlar merkezi olmayan Bitcoin ve blockchain'i kullanarak internet üzerinden birbirlerine doğrudan ve güvenli bir şekilde dijital para aktarabiliyorlar. Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi iki kişi, bir banka, hükümet veya başka bir finansal kuruluş dahil olmadan birbirlerine Bitcoin iletebiliyorlar.



Bitcoin sahipleri dijital para biriminde boğa olmaya devam ederken, birçok merkez bankası ve büyük finans kuruluşu da Bitcoin'e inanmaya başladı ve müşterilerine borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) ve diğer borsa türleri aracılığıyla Bitcoin ticareti yapma veya BTC'ye yatırım yapma fırsatı sağlıyor.



BİTCOİN TAHMİNLERİN ALTINDA KALDI



Uzmanlar tarafından ciddi şekilde spekülasyon yapıldı ve fiyatlandırma algoritmaları Bitcoin fiyatının Noel 2021'e kadar 120.000 dolara kadar çıkabileceğini tahmin etti. Bu, orijinal kripto para biriminin mevcut değerinin yaklaşık yüzde 100'lük bir kazancı temsil ediyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI BİTCOİN'E DESTEK VERDİ

Öte yandan bu yılın başlarında, El Salvador Bitcoin'i tüm ulusun resmi para birimi haline getirdi ve tarihte ilk kez ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Jackson, Tennessee ve Tampa, Florida belediye başkanları bir sonraki maaşlarını Bitcoin'e dönüştürme sözü verdiler.



Bu trendi başlatan Miami Belediye Başkanı'ydı ve onu New York'un seçilmiş belediye başkanı Eric Adams takip etti. Daha geçen ay, 5 Kasım'da, Brezilyalı çalışanlara Bitcoin olarak ödeme yapılmasına olanak sağlamayı amaçlayan bir önlemi, bunu değerlendirecek olan ülkenin milletvekillerinin önünde getirildi.



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından Bitcoin vadeli ETF'lerinin temizlenmesinin potansiyelini gösteren yakın tarihli bir rapor, Bitcoin'in fiyat artışına katkıda bulundu.

Federal Rezerv Yönetim Kurulu Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir açıklamada, ABD'nin Bitcoin veya diğer yasal kripto para birimlerini yasaklama olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Bu açıklama, Bitcoin sahiplerinin en büyük endişelerinin çoğunu yatıştırdı ve yatırımcıların kripto para birimine olan güvenini korumaya yardımcı oldu.

ABD'nin son zamanlarda aldığı para politikası girişimleri ortalığı karıştırdı ve artan hükümet açığıyla eşleştirildiğinde, ABD'nin itibari para biriminin uzun vadeli olabilmesi için tehlike görülüyor.



BİTCOİN'DE HEDEF 100 BİN DOLAR



Haberlerde korku, belirsizlik ve şüphenin ne zaman ortaya çıkacağını tahmin etmek imkansız olsa da, önemli bir olumsuz olay yaşanmazsa, bazı analistlere göre Bitcoin yılbaşına kadar 100.000 dolara doğru yola çıkabilir.



Yükselme eğilimi sergileyen bir diğer dijital para birimi de HUH Token olarak gözüküyor. HUH Token, yardımcı program ve meme potansiyelini birleştiren bir dijital para birimi olan 'Utimeme'dir. HUH Token’i alan kişi, tokeni satın aldıktan sonra elde ettiği referans kodunu başka kişilere ileterek HUH Tokeni alan diğer kişilerin ilk satın alımları üzerinden yüzde 10'luk ödül alma hakkını sağlayabiliyor.



İşlem için merkezi olmayan veya merkezi olarak kullanılan borsaya bağlı olarak, yüzde 10'luk bu ödül Binance Coin veya başka bir dijital para birimi olarak tahsis edilir. Bu yönlendirme, kullanıcılarının birden fazla kripto para birimi türüne sahip olmasına olanak sağladığı için önem arz ediyor.



Yeni bir kripto para birimini analiz ederken, başarılı bir projede istikrar ve güvenlik esastır. HUH Token likidite için diğer tomurcuklanan projelere kıyasla büyük miktarda likidite ayırdı. En az iki yıllığına kilitlenecek 1 milyon dolarlık likidite ile tokenin erişilebilir olacağı iki borsa (Uniswap ve PancakeSwap) arasında güvenli ticarete izin verilmiş olacak.



HUH TOKEN DENETLENİYOR



Certik şu anda, HUH Token’i birimini denetliyor ve bu hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu coin ayrıca Shellbox ve Solidity Finance tarafından da denetlendi. HUH Token’in bu hafta sunulacak olan teknik dokümanı, markanın hedeflerini ve işlevlerini belirlemeye yardımcı olacak. HUH Token birkaç gün içinde satış öncesi durumundan satışa geçiyor ve sona ermek üzere olan şaşırtıcı miktarda alıma tanık oldu.



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