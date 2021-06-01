Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 1 Haziran 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Mayıs ayı kripto para piyasaları için çalkantılı geçti. Piyasalar bir yukarı bir aşağı hareket ederken Mayıs'ı başladığından daha kötü bir noktada kapattı.

Haziran ayının ilk gününde ise piyasalar yüzde 10'a yakın değer kazandı ve yeniden 1.7 trilyon doların üstüne çıktı. Piyasadaki neredeyse bütün para birimleri değer kazandı.

Piyasaların ana para birimi Bitcoin de yükseldi. Saat 8.50 itibariyle BTC'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 7.6 artış gösterdi ve 37 bin 50 dolar oldu. BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 41'de durmaya devam ediyor.

Ethereum hızlı yükselen para birimleri arasına girdi. ETH'nin fiyatı yüzde 16'ya yakın arttı ve 2795 dolar oldu.

Ripple yükseliş haftasını yaşamaya devam ediyor. XRP fiyatı son 24 saatte yüzde 18'den fazla arttı ve 1.07 dolara geldi. Böylece XRP'nin fiyatı günler sonra yeniden 1 doların üzerine çıkmış oldu.

Dogecoin de yükselen para birimleri arasında. DOGE fiyatı son 24 saatte yüzde 14 artış gösteri ve 33 cent oldu.

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