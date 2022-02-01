Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 1 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte hızla yükseldi. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaların toplam değeri yüzde 5.3 artarak 1.84 trilyon doları aştı.

Bitcoin'de yükselen kripto para birimleri arasında girdi. Saat 9.10 itibariyle BTC'nin fiyatı yüzde 3.6 yükselerek 38 bin 462 dolara geldi.

Ethereum'daki yükseliş ise piyasaların ve BTC'nin üzerinde oldu. ETH yüzde 8.7 yükselerek 2 bin 730 dolara çıktı.

Ocak ayının en büyük kaybedenlerinden Ripple da yükselişten payını aldı. XRP'nin fiyatı yüzde 5.8 artarak 62 centin üzerini gördü.

Dün ilk 10'a giren Dogecoin yükselse bile yerini koruyamadı. DOGE'un fiyatı yüzde 3.6 artışla 14 cent oldu.

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