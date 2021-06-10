Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 10 Haziran 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi para birimi oldu. El Salvador parlamentosunun kararının ardından piyasalar hızla yükseldi. Kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 7'den fazla artış göstererek 1 trilyon 658 milyar dolar oldu.

Resmen para birimi olan Bitcoin'deki artış ise daha büyüktü. Saat 09.00 itibariyle BTC'nin fiyatı son 24 saaatte yüzde 10 artış gösterdi ve 36 bin 783 dolar oldu. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti de yüzde 42'ye çıktı.

Piyasaların ikinci büyük para birimi Ethereum da artıştan kısmen payını aldı. ETH fiyatı yüzde 2.5 artışla 2 bin 544 dolar oldu.

Son 1 haftanın en çok kaybedenlerinden Dogecoin'de ufak bir toparlanma görüldü. DOGE fiyatı yüzde 4 artış gösterdi ve 33 centin üzerine çıktı.

Ripple da artış gösteren bir diğer kripto para oldu. XRP'nin fiyatı yüzde 3.5 artarak 88 cente yükseldi.

EL SALVADOR'UN BİTCOİN KARARI

El Salvador meclisinde yapılan oylamada dünyada ilk niteliğinde bir karar çıktı.



Oylama sonucu Bitcoin ülkenin resmi para birimi oldu. Yasa yürürlüğe girdikten sonra BTC, ABD dolarıyla birlikte El Salvador'un para birimi olacak.



El Salvador meclisindeki oylamada 62 evet, 19 hayır ve 3 çekimser oy çıktı.



Artık ülkede her yer Bitcoin'i yasal olarak kabul etmek zorunda kalacak. Devlet Başkanı Nayib Bukele, oynaklığı fazla olan Bitcoin'de yaşanacak kayıpları engellemek için anında dönüşüm imkanı sağlanacağını söyledi.



Ayrıca El Salvador hükümeti önümüzdeki günlerde planlarını konuşmak için IMF ile buluşacak.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI





