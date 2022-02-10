Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 10 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya yükselişle başlayan kripto para piyasalarında son iki gün sakin geçiyor.

Dün yüzde 1'e yakın değer kaybeden piyasalar bugün ise yüzde 1 değer kazandı.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 09.50 itibariyle pyiasaların toplam büyüklüğü 2.1 trilyon doların üzerine çıktı.

Bitcoin ise binde 5 yükseldi. BTC'nin fiyatı 44 bin 16 dolar seviyelerinde.

Ethereum ise BTC'nin aksine yükselişine devam ediyor. ETH'nin fiyatı yüzde 2.8 artarak 3 bin 190 dolara çıktı.

Son 1 haftada değer yüzde 50'ye yakın artan Ripple ise yavaşladı. XRP'nin fiyatı yüzde 1.2 artarak 87 centi geçti.

Dogecoin ise son 24 saatte değişiklik göstermedi. Doge'un fiyatı 15 centte sabit kaldı.

DOGE katili olarak nitelendirilen Shiba Inu ise son 1 haftada yatırımcısının yüzünü güldürdü. SHIB'in değeri yüzde 57.8 arttı.

IMF'DEN KRİPTO PARAYA ALTERNATİF AÇIKLAMASI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankalarının dijital para hamlelerine ilişkin açıklamarda bulundu.

Merkez bankaları arasında evrensel bir çerçeve bulunmadığını aktaran Georgieva, "Merkez bankası dijital para birimleri ihtiyatlı bir şekilde tasarlanırsa, potansiyel olarak daha fazla esneklik, daha fazla güvenlik, daha fazla kullanılabilirlik ve özel dijital para biçimlerinden daha düşük maliyet sunabilir" dedi.



Georgieva'ın özel dijital para biriminden kastı kripto paralar. Bitcoin'in öncüsü olduğu bu teknoloji merkeziyetsiz ve bağımsız yapısıyla konvansiyonel para birimi anlayışıyla çatışıyor.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

