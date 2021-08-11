Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 11 Ağustos BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Nisan ayında tarihi zirveleri gören kripto para piyasaları bir süre gerilemişti.

Son dönemde önce Bitcoin ardında altcoinler artış gösterdi. Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 2.1 artış gösterdi 1.95 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin fiyatı ise aynı süre zarfında artış göstermedi. BTC'nin fiyatı 45 bin 658 dolar civarlarında seyrediyor. Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 857 dolar seviyelerinde.

Son bir haftada başarılı bir grafik çizen Ethereum'daki fiyat artışı ise yüzde 1.7 oldu. ETH'nin fiyatı 3 bin 176 dolara çıktı.

Ripple ise son 24 saatte yüzde 9 değer kazandı. XRP'nin fiyatı 88 cent seviyelerine geldi.

Önceki haftalar 20 centin altına kadar gerileyen Dogecoin yüzde 6.2 değer kazandı. DOGE'un fiyatı 27 cent oldu.

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