Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 11 Ekim 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçtiğimiz hafta başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasalarının tamamı için altın değerindeydi.

Coingecko'daki veriler incelendiğinde geçen haftanın yükselişi yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde oldu.

Saat 9.35 itibariyle piyasaların toplam değeri 2.4 trilyon dolar seviyelerinde.

Öte yandan son 7 günde yüzde 17'den fazla değer kazanan Bitcoin'in fiyatı ise artmaya devam ediyor. BTC'nin fiyatı yüzde 1.9 artışla 56 bin 685 dıkara çıktı. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 44.12 seviyelerine geldi.

Ethereum ise son 24 saatte değer kaybetti. ETH'nin fiyatı yüzde 1.8 azaldı ve 3 bin 526 dolar oldu.

Haftosonuna doğru yükselen Ripple'nın değeri son 24 saatte azaldı. XRP yüzde 3.7 değer kaybıyla 1.16 dolar seviyelerine indi.

Dogecoin de kaybedenler arasına girdi. DOGE'un fiyatı yüzde 4.4 azaldı ve 23 cente geriledi.

AVUSTRALYA'DA BİTCOİN'LE EV ALABİLİRSİNİZ

Avustralya'da Lloyds Auctions adındaki bir müzayede evi Bitcoin ödemelerinin kabul edileceğini söyledi.

Yani artık buradaki açık artırmalara katılan Avustralyalılar gayrimenkul alabilmek için BTC kullabilecek.

Şirket bu yılın başına BTC ile karavan satışına aracılık etmişti.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

