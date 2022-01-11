Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 11 Ocak 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya sakin başlayan kripto para piyasaları son 24 saatte değer kaybetmeye devam etti.

Saat 09.00 itibariyle piyasaların toplam büyüklüğü yüzde 2 azalarak 2 trilyon 65 milyar dolara geriledi.

Coingecko'da yer alan verilere göre Bitcoin aynı sürede binde 2 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 42 bin 178 dolar seviyesine gelirken piyasa hakimiyeti ise yüzde 38.67'ye çıktı.

Ethereum ise düşüş gösterdi. ETH'nin fiyatı yüzde 2 değer kaybıyla 3 bin 108 dolara gerilerken toplam piyasa değeri ise 370 milyar doalra indi.

Bitcoin hariç ilk 10'daki bütün kripto para birimlerinin değer kaybettiği son 24 saatte XRP'nin de fiyatı azaldı. Ripple'ın değeri yüzde 1.1 azalışla 74 cente indi.

Dogecoin'deki düşüş ise rakiplerine göre daha fazla oldu. DOGE'un birim fiyatı yüzde 4.6 azalışla 14 cent seviyesini gördü.

BTC 40 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Bitcoin'in değeri 24 saat öncesine göre aynı kalsa da inişli çıkışlı bir grafik gösterdi.

Türkiye saatiyle dün akşam 5 sıralarında Bitcoin kısa süreliğine de olsa 40 bin doların altını gördü. Daha sonra hızla toparlayan BTC 42 binin üzerine çıkarken altcoinler düşüş gösterdi.

BTC'nin eski konumuna dönmesiyle Bitcoin dominansı yüzde 38.50'nin üzerine çıktı.

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