Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 12 Ocak 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen haftayı kayıpla kapatan ve bu hafta da değer kaybı yaşayan kripto para piyasalarındaki baskı biraz azalmış gibi görünüyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaları son 24 saatte yüzde 3.2 yükselerek 2 trilyon 130 milyar dolara geldi.

Saat 10.00 itibariyle Bitcoin'deki yükseliş ise piyasa ortalamasının altında kaldı. BTC'nin fiyatı yüzde 1.5 artarak 42 bin 696 dolar seviyesine çıktı. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 38'in altına geriledi.

Ethereum ise yatırımcısını sevindirdi. ETH'nin fiyatı yüzde 4.4 artarak 3 bin 241 dolar oldu.

Yeni yılın ardından yatırımcısına para kaybettiren Ripple'daki yükseliş ise sınırlı oldu. XRP'nin fiyatı yüzde 2.2 artarak 76 centi aştı.

Dogecoin ise hızlı yükseldi. DOGE'un fiyatı son 24 saatte yüzde 6.2 artarak yeniden 15 centin üzerine çıktı.

FED'İN AÇIKLAMASI SONRASI YÜKSELDİ

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu'nda bir oturuma katıldı. Powell, Fed'in bilançosunu düzeltmek için sıkılaşmaya gideceğini belirtti.

Powell ayrıca 2022'de enflasyonla mücadele kararlılığını yineledi. Powell'ın bu açıklamalarından sonra S&P 500 yükselişe geçti. Bu yükselişe paralel olarak kripto para piyasaları da toparlandı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

