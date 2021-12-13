Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 13 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları dünkü düşüş ardından son 24 saati sakin bir şekilde geçirdi.

Coingecko'da yer alan verilere göste saat 8.50 itibariyle piyasalar binde 1 daraldı. Kripto paraların toplam piyasa değeri 2 trilyon 367 milyar dolara indi.

Öte yandan Bitcoin son 24 saatte binde 2 oranında geriledi. BTC'nin fiyatı 48 bin 976 seviyelerine düşerken piyasa hakimiyeti yüzde 39.10 oldu.

Ethereum tarafında ise gerileme yüzde 1.1 oldu. ETH'nin fiyatı 4 bin 3 dolara düştü.

Ripple'daki düşüş de sınırlı seviyelerde kaldı. XRP'nin fiyatı binde 7 gerileyerek 82 cent seviyelerinda durmaya devam etti.

Dogecoin de değer kaybeden kripto paralar arasına girdi. DOGE'un fiyatı yüzde 1.5 azalarak 16 cent oldu.

ROBOT SOPHİA NFT OLUYOR

Vatandaşlık alan ilk robot olan Sophia NFT ile metaverse dünyasının bir parçası oluyor.

Suudi Arabistan vatandaşı olan Sophia'nın 100 NFT'si yapılacak. Sophia'nın 16 Aralık'ta Binance'te açık artırmaya çıkacağı aktarıldı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

