Kripto para piyasaları son 24 saatte değişiklik göstermedi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar… Kripto para piyasaları son 24 saatte binde bir oranında artış yaşadı. Görece sakin geçen bu sürenin ardından toplam büyüklük 2.4 trilyon dolarda kaldı. Bitcoin ise geçen haftadan beri devam eden yükselişinde düzeltme yedi. Coingecko'da yer alan bilgilere göre 08.50 itibariyle BTC'nin fiyatı yüzde 3.6 düşerek 55 bin 720 dolar seviyelerine indi.BTC'nin toplam piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde tutunurken dominans ise yüzde 43.91'e düştü. Ethereum da değer kaybı ise yüzde 1 seviyelerinde oldu. ETH'nin fiyatı 3 bin 481 dolara geriledi. Ripple cephesinde ise son 24 saat sakin geçti. XRP bu süreyi binde 2 kayıpla kapattı ve 1.10 dolarda kaldı. Dogecoin de fazla değişiklik göstermeyen kripto paralar arasına girdi. DOGE'un fiyatı hiç değişmeyerek 22 centte sabit durdu. PİYASAYA 226 MİLYON DOLAR GİRDİKripto piyasalarını analiz eden CoinShares'in verilerine göre geçen hafta 226 milyon dolarlık nakit borsalara aktı. Son 8 haftadaki toplam para girişinin 638 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde geçen haftaki yükseliş daha da net anlaşılabilir. Bu paranın 225 milyon doları Bitcoin ürünlerine aktı. VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI