Kripto para piyasaları yükselmeye devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar… Dün yüzde 3'ten fazla değer kazanan kripto para piyasaları son 24 saatte yükselişini sürdüdü. Coingecko'da yer alan verilere göre saat 10 itibariyle piyasaları yüzde 3.3 değer kazanarak 2 trilyon 196 milyar dolara geldi.Bitcoin ise aynı süre zarfında piyasaların altında da olsa yükselmeye devam etti. BTC'nin fiyatı yüzde 2.2 artışla 43 bin 782 dolar olurken piyasa hakimiyeti ise yüzde 37.72'ye geriledi. Ethereum ise yüzde 3.3 değeer kazandı. ETH'nin fiyatı 3 bin 347 dolara çıktı. Ripple da yükselen para birimleri arasına girdi. XRP'nin fiyatı yüzde 3.5 artarak 79 centi aştı. Dogecoin ise yatırımcısını güldürdü. Fiyatı yüzde 13.3 artaran DOGE, 17 centin üzerini gördü. DOGE ayrıca piyasa değeri bakımından en büyük kriptolar sıralamasında da bir basamak yükselerek 11. sıraya geldi. ABD ENFLASYON VERİLERİ PİYASALARI YÜKSELTTİ ABD'nin son enflasyon verisi yatırımcıların beklentisinden iyi çıktı. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 7 oldu ve 40 yıllık rekor kırıldı. Ancak piyasalar enflasyonun daha yüksk gelmesini bekliyor. VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI