Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 13 Temmuz 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları haftanın ikinci gününde de değer kaybetmeye devam ediyor. Coingecko'da yer alan verilere göre en büyük 100 kripto paranın toplam değeri son 24 saatte yüzde 4.8 azalarak 1.4 trilyon dolar oldu.

Saat 08.40 itibariyle Bitcoin yüzde 3.9 değer kaybetti ve 32 bin 929 dolara indi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 44 seviyelerinde seyrediyor.

Ethereum bugün de büyük değer kaybı yaşadı. ETH'nin fiyatı yüzde 7 azaldı ve 1992 dolar oldu. ETH böylece 2 bin doların altını gördü.

Ripple cephesinde de gerileme görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 3.8 azaldı ve 62 cente geriledi.

Dogecoin de yüzde 5'e yakın değer kaybı yaşadı. DOGE'un fiyatı 20 cent oldu.

DEV BALİNA ETKİNLİĞİNDE REKOR ARTIŞ

Kripto analiz platformu Santiment'e göre balina etkinliği son 27 ayın en yüksek seviyelerine geldi.

İçerisinde 100.000 ila 1.000.000 Bitcoin bulunbduran cüzdanlar toplam arzın yüzde 3,64'üne yükseldi.

Bu oranı oluşturan cüzdan sayısı ise dört. Öte yandan elinde 10 bin ila 100 bin BTC bulunduran cüzdanların oranı yüzde 10.91'le tüm zamanların en düşüğünde.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

