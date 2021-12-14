Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 14 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları sert düştü. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler 14.12.2021 - 09:02

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 14 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte büyük düşüş yaşadı. 

Coingecko'da yer alan verilere göre düşüş saat 9.00 itibariyle yüzde 5.1 oldu. Piyasaların toplam büyüklüğü 2 trilyon 250 milyar dolara geriledi. 

'deki düşüş piyasa ortalamasının altında oldu. BTC yüzde 3.8 değer kayberederek 47 bin 50 dolar seviyesine geldi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 39.51'e çıktı. 

Ethereum da değer kaybeden kripto paralardan oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 5.5 azaldı 3 bin 783 dolar seviyesine geldi. 

Ripple cephesinde de düşüş gözlemlendi. XRP'nin fiyatı yüzde 3.9 azalarak 79 cente indi. XRP, 80 cent barajının da altını gördü. 

Dogecoin de piyasalara benzer bir hareket gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 4.2 azaldı ve 15 cent seviyelerine düştü. 

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