Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 14 Nisan 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları hafta başındaki yükseliş trendini devam ettiriyor. Başta BTC olmak üzere son 24 saatte piyasa genelindeki değer artışı yüzde 7'ye yaklaştı.



Bu da kripto para piyasaları hacminin 2 trilyon 292 milyar dolara yükselmesini sağladı.



Piyasaların temel para birimi Bitcoin (BTC) son 244 saatte yüzde 5.4 artış gösterdi. BTC'nin fiyatı 64 bin 209 seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu da yenilemiş oldu.

Bitcoin'in toplam piyasa büyüklüğü 1 trilyon 190 milyar dolar olurken. Piyasa hakimiyeti yüzde 52 seviyelerinde duruyor.



Bitcoin'in ardından gelen para birimi Ethereum'daki (ETH) artış ise BTC'nin de üstünde. ETH son 24 saatte yüzde 8.5 artaral 2 bin 345 dolar seviyesine yükseldi. ETH'nin toplam piyasa hacmi de 270 milyar doların üstüne çıktı.



XRP (Ripple) SEC'e karşı ilk zaferini kazandığından beri yükselmeye devam ediyor. XRP son 24 saatte yüzde 28.5 değer kazandı. XRP'nin fiyatı 1 dolar 86 cent oldu.



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