Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 14 Ocak 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftayı yükselişle geçiren kripto para piyasaları son 24 saatte geriledi.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 11.10 itibariyle piyasalar yüzde 1.6 düşüş gösterdi.

Piyasaların toplam büyüklüğü 2 trilyon 157 milyar dolara indi.

Bitcoin'deki düşüş ise piyasanın üzerinde oldu. BTC'nin fiyatı yüzde 2. azalarak 42 bin 596 dolara geriledi. Bitcoin piyasa hakimiyeti ise yüzde 37.39 seviyesinde.

Ethereum da değer kaybı gösterdi. ETH'nin fiyatı yüzde 3.1 azalışya 3 bin 252 dolara indi.

Ripple cephesinde de düşüş gözlemlendi. XRP'nin fiyatı yğzde 2.2 inerek 77 cente geldi.

Dogecoin ise piyasaların tersi yönünde bir hareket gösterdi. Elon Musk'ın Tesla ürünlerini DOGE'la alabilirsiniz açıklaması kripto paranın fiyatını artırdı.

DOGE'un fiyatı yüzde 12.7 yükselerek 19 centi aştı.





VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

